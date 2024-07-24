صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى ترسيخ ثورة يوليو لدور مصر عربيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:32 صباحاً - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل، فى محيطها العربى والأفريقى، وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم ، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة ، كما أبرزت تهنئة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ صباح خالد الصباح للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة .

وتحت عنوان " السيسي في ذكرى ثورة يوليو: مصر ستعبر المرحلة الراهنة المضطربة إقليمياً ودولياً وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها " ، قالت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد - في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (72) لثورة يوليو المجيدة - إن مصر ستعبر المرحلة الراهنة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.

وتحت عنوان " الأمير: لمصر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين كل التطور والنماء" ، ذكرت الصحيفة أن أمير الكويت بعث برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته بذكري ثورة يوليو المجيدة .

بدورها، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية تحت عنوان " السيسي: مصر ستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة للشعب والجيش، لمناسبة الذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو 1952، معبرا عن ثقته بأن مصر "ستعبر المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها".

وتحت عنوان "الأمير للسيسي: تطوير العلاقات التاريخية والوطيدة مع مصر " قالت صحيفة "الجريدة" إن أمير الكويت عبر في البرقية التي أرسلها للرئيس السيسي عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو .. متمنيا للرئيس موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

أما صحيفة "النهار" ، فذكرت تحت عنوان "سمو الأمير : كل التقدم لمصر وشعبها " أن أمير الكويت وولي عهده الشيخ صباح الخالد الصباح ورئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد عبد الله الصباح أرسلوا برقيات تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو .