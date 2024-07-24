جامعة حلوان تشارك في المؤتمر العلمي للاتصالات والمسابقة الدولية للابتكارات بالأكاديمية العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:32 صباحاً - شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي جامعة حلوان في المؤتمر العلمي للاتصالات والمسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية بالأكاديمية العسكرية المصرية، والذي انعقد في الفترة من 22 إلى 25 يوليو 2024. وقد مثل الجامعة فريق من طلاب كلية الهندسة بمشروع "ستيوديميتر" (Studemeter)، وهو نظام مبتكر لمراقبة تركيز الطلاب، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية،

وإشراف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان، والدكتور محمد الدكروري مشرف المشروع.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها على تشجيع طلابها على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة، لما لذلك من أثر إيجابي في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلاً: "إن مشاركة جامعتنا في مثل هذه المؤتمرات والمسابقات الدولية لها أهمية كبيرة في تعزيز قدرات طلابنا وإبراز إبداعاتهم، كما أنها تتيح لهم فرصة ثمينة للاحتكاك بنظرائهم من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية، مما يسهم في توسيع آفاقهم المعرفية وتطوير مهاراتهم البحثية والابتكارية."

وأضاف الدكتور قنديل: "نحن فخورون بمشاركة طلابنا في هذا الحدث المهم، ونؤمن بأن مثل هذه التجارب تساعد في إعداد جيل من العلماء والمبتكرين القادرين على المنافسة عالمياً وتقديم حلول مبتكرة لتحديات المستقبل."

الجدير بالذكر أن مشاركة النشاط العلمي والتكنولوجي لجامعة حلوان جاءت تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام، مدير الإدارة.