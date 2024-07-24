وزارة العمل :إنفوجراف يرصد جهود ”الوزارة” في 10 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:32 صباحاً - "خارطة طريق " للوزارة أمام البرلمان..ولقاءات عربية وإفريقية ودولية لتنفيذ البرامج المشتركة ..

-إستجابة لمطالب مواطنين..وحصر وتسجيل عمالة غير منظمة في القاهرة..و توجيهات جديدة لمديريات العمل بالمحافظات ..

-لقاءات مع وزراء النقل والصناعة والتضامن والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والبترول.. ورئيس إتحاد الصناعات.. وتنسيق في ملفات مشتركة ..

-تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتواجد وسط العمالة المصرية والجاليات

-تطوارت في منظومة التدريب المهني لصناعة عامل تتواكب قدراته مع تحديات ومتغيرات سوق العمل الداخلي والخارجي ..

-إجتماع مجلس إدارة صندوقي "طوارئ العمال" و "تمويل التدريب والتأهيل"..وقرارات حاسمة ضد شركات إلحاق العمالة ..

نشرت وزارة اليوم الأربعاء "إنفوجراف " بشأن نشاط "الوزارة " خلال 10 أيام ماضية ،حيث بدأت هذه الفترة بإلقاء وزير العمل محمد جبران "بيان الوزارة " أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة بيان "الحكومة الجديدة" ،ليعرض خارطة طريق "العمل" خلال الفترة المقبلة..كما شهدت تلك الفترة نشاطا ملحوظا في الاستجابة لمطالب المواطنين على أرض الواقع،والتواجد في مواقع الأحداث ،وتكثيف الجهود بالتواصل مع عمالة غير منظمة "تراحيل "،وسط الميادين ومواقع التجمعات بالقاهرة لحصرهم وتسجيلهم ،لتقديم الخدمات لهم ..الوزير جبران التقى خلال هذه الفترة أيضا بعدد من الوزراء في مؤتمرات ولقاءات مختلفة منهم وزراء: النقل والصناعة، والتضامن، والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية،والبترول..كذلك رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،لبحث ملفات مشتركة ..وكانت هناك 10 توجيهات واجبة التنفيذ إلى مديرية مديريات العمل بالمحافظات ،للقيام بدورهم في تقديم الخدمات للمواطن بشكل لائق وكريم ،ومراقبة تطبيق قوانين وقرارات العمل داخل المنشآت..وكذلك توجيهات إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتكثيف الجهود بالتواجد وسط العمالة المصرية والجاليات هناك ..لقاءات عربية وإفريقية ودولية ،لتعزيز التعاون ،وتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة..كما كان ملف تطوير منظومة التدريب المهني ،لصناعة مواطن مصري ماهر ومدرب قادر على التجاوب مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج ،أبرز اهتمامات الوزير جبران ،في عدد من اللقاءات خلال الفترة المذكور ..وترأس الوزير جبران إجتماع مجلس إدارة صندوقي "طوارئ العمال" و"تمويل التدريب والتأهيل" للإستمرار في دورهما في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال،لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..كما وجه الوزير ،بإيقاف نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة إلى الخارج ،لعدم التزامها بتطبيق القانون ...إلى "الانفوجراف"..