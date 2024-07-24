نائب وزير الصحة يتفقد عدد من وحدات الرعاية الأساسية بمحافظة سوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:29 صباحاً - نائب الوزير يوصي بزيادة عدد منافذ تقديم الخدمة بمدرسة التمريض و مركز التدريب بإدارة سوهاج

نائب الوزير يوصي بالتحقيق مع مدير الإدارة والفريق الإشرافي بالإدارة الصحية بالمراغة

نائب الوزير يوصي بإضافة ٣ منافذ جديدة بالقوميسيون الطبي العام بسوهاج للتيسير على المواطنين

نائب الوزير يوصي بصرف مكافأة للعاملين بمعمل الرصد البيئي وللمراقب الصحي بوحدة أم دومة بإدارة طما

نائب وزير الصحة يشيد بانتظام العمل بمركز رعاية شرق سوهاج ويوصي بصرف مكافأة لنائب المدير وإحدى الممرضات

واصلت وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحةوالسكان، استأنف برنامج الزيارة بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة سوهاج ، بدأها بتفقد مدرسة التمريض ومركز التدريب، وقد لاحظ خلالها وجود ازدحام شديد للطالبات وأهاليهم المتقدمات لمدرسة التمريض ، حيث تبين وجود منفذ واحد وتم التوجيه الفوري بزيادة عدد منافذ تقديم الخدمة، وتفعيل أربع منافذ لاستلام الأوراق وتم الاستماع الى شكاوى بعض المواطنين وحل مشاكلهم .

ثم تم زيارة معمل الرصد البيئي ، وقد ظهر خلال الزيارة التزام العاملين بالمعمل من أطباء و فنيين ووجه نائب الوزير بصرف مكافأة لمجهوداتهم و التزامهم بالعمل.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد معمل السموم والمخدرات ، وتلاحظ أن المعمل يحتاج إلى رفع كفاءة وتهيئة للعمل بشكل أنسب، و تلاحظ خلال المرور وجود مخزن الأدوية ملاصق للمعمل وتم التوجيه بنقل المخزن إلى مكان آخر مناسب داخل مدينة سوهاج ، لتوسعة المعمل ووجه مدير المديرية بضرورة متابعة تهيئة المعمل خلال أسبوع.

أشار " عبد الغفار " أن نائب الوزير قام بالمرور على القوميسيون الطبي العام بسوهاج ، وتلاحظ وجود ازدحام شديد ، وذلك لوجود منفذ واحد فقط للتعامل مع المواطنين ، وتم توجيه مديرة القوميسيون الطبي العام بسرعة توفير ثلاثة منافذ للتعامل مع المواطنين المتقدمين للقوميسيون ، بهدف التيسير عليهم وعدم الانتظار لفترات طويلة.

وأوضح عبد الغفار، أن نائب الوزير واصل جولته التفقدية ، بزيارة مركز رعاية شرق سوهاج، للتأكد من انتظام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والطعوم والمستلزمات ، تواجد لجنة صرف الألبان ، حيث تبين تفعيل النظام الالكتروني لصرف الألبان وانتظام العمل بجميع المبادرات ، و لكن تلاحظ وجود بعض الأثاث المكهن غير المستخدم ووجه بسرعة إزالته وتنظيم أماكن انتظار المواطنين ، وخلال الزيارة تم الاتصال بأحد المواطنين المترددين لفحص ابناءهم فيما يخص الغدة الدرقية ، وتم التأكد من تقديم الخدمة الطبية اللازمة له ، وفي هذا الصدد وجه بصرف مكافأة لنائب مدير المركز وإحدى الممرضات.

وواصل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، جولته التفقدية بمحافظة سوهاج بالمرور على إدارة المراغة، حيث قام بزيارة وحدة نجع طايع و تبين غلق الصيدلية وعدم تواجد الصيادلة في مواعيد العمل الرسمية ، كما تبين عدم تفعيل ملفات طب الأسرة، وتعطل العديد من أجهزة الوحدة دون اتخاذ إجراءات و لا يوجد تردد على عيادة الأسنان ، وبناء على ذلك تم التوجيه بالتحقيق مع مدير الإدارة و الفريق الاشرافي بالإدارة الصحية بالمراغة.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور تضمن أيضا إدارة طهطا حيث تم زيارة وحدة الشيخ زين الدين، و تبين عدم تواجد الاخصائي في مواعيد العمل و تبين تعطل بعض أجهزة الوحدة دون اتخاذ الإجراءات المناسبة و تبين عدم وجود تردد على العيادات المسائية.

واختتم نائب الوزير، زيارته لمحافظة سوهاج بالمرور على إدارة طما حيث تفقد الوحدة الصحية بوحدة أم دومة، و تبين مدى نظافة الوحدة والتزام العاملين بالوحدة و توافر سكن ملائم للأطباء ، وتأكد من نسبة تغطية التطعيمات ، ومتابعة المتخلفين من الأطفال ، حيث قام بالاتصال بأحد المواطنين للسؤال عن تخلف طفله عن التطعيم ، وتم تحديد موعد له خلال أسبوع لتلقي التطعيم ، ووجه بصرف مكافأة للمراقب الصحي بالوحدة وأكد على أهمية استكمال ملفات طب الأسرة وضرورة تفعيل العمل طبقا لخطة الإدارة الصحية بعمل الوحدة على مدار 24 ساعة.