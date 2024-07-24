نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق ٢٦ يوليو الرئيسي بالإتجاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، إنه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر) وتسليم المرحلة الثانية لموقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل نطاق محافظة الجيزة.

الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق ٢٦ يوليو (الرئيسي) بالإتجاهين لمسافة ( ١٥٠ متر) بداية من ميدان لبنان وحتى قبل مطلع كوبرى ١٥ مايو وذلك بداية من الساعة ١٢ صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ / 7 /٢٠٢٤ وحتى انتهاء الأعمال على أن تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية الدورية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات .

لافتا أن الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

تحويل حركة المرور بطريق ٢٦ يوليو (الرئيسي) في الإتجاهين بمسافة ( ١٥٠ متر إلى طريق الخدمة فى الإتجاهين بالإضافة إلى إزالة الارصفة والأسوار الحديدية وتمهيد الطريق لتحقيق السيولة الحركة المرورية.

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:-

1 - حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يمينًا إلى الطريق الداعم لشارع ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخرى إلى شارع ٢٦ يوليو الرئيسي اتجاه کوبری 15 مايو وميدان سفنكس.

٢ - حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر تقوم بالسير بالطريق الداعم لشارع ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم وصولًا إلى ميدان لبنان ومطلع محور ٢٦ يوليو.

وتشير محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.