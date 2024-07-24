نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستاذ زلازل: مع بدء هيجان البحر وظهور التسونامي على المواطنين الاتجاه إلى الشاطئ في أسرع وقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح صلاح الحديدي، الأستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أمواج المد والجزر تحدث سنويًا، مع تسجيل المعهد لعدد كبير من الزلازل يوميًا في مصر والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في دول مجاورة مثل تركيا.

تسجيل الزلازل

خلال حديثه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد الحديدي أن عملية الكشف الزلازل تتم عبر شبكة المحطات التي تسجل الأحداث الزلزالية في مصر والدول المجاورة.

وأضاف أن إعلان العالم الهولندي في فبراير 2023 عن زلازل في سوريا وتركيا أثار قلق المواطنين في مصر بشأن احتمال حدوث زلازل في البلاد.

التسونامي وتحركات البحر

وأشار الحديدي إلى أن قارة إفريقيا مفصولة جغرافيًا عن دول مثل سوريا وتركيا، وأن التسونامي قد يحدث في حالات معينة.

أوضح أن التسونامي يظهر بشكل تدريجي، حيث يبدأ بارتفاع أمواج البحر تدريجيًا حتى تصل إلى ارتفاع يتراوح بين 3 و4 أمتار.

نصائح للتعامل مع التسونامي

في حالة حدوث التسونامي، أوصى الحديدي المواطنين بالتوجه إلى الشاطئ في أسرع وقت ممكن والانتظار حتى تهدأ الأمواج، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بالأمواج العالية.