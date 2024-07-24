نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعزيز التمكين الاقتصادي: تكافل وكرامة يتكامل مع "تحويشة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لن تُستبعد حال استفادتها من خدمات برنامج الادخار والاقتراض الرقمي "تحويشة"، الذي يتبع المجلس القومي للمرأة.

يأتي هذا التوضيح كجزء من جهود الوزارة لدمج برامج الدعم المختلفة وتعزيز التمكين الاقتصادي.

أهداف وتفاصيل برنامج "تحويشة"

في منشور وزاري صدر اليوم الأربعاء، أكدت الوزيرة أن هذا القرار يهدف إلى توحيد الجهود بين برامج الدعم المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والبرامج المنفذة من قبل المجلس القومي للمرأة.

يهدف برنامج "تحويشة" إلى مساعدة الأسر على الانتقال من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل، مما يساعد في إخراجهم من دائرة الفقر.

يهدف برنامج "تحويشة" إلى شمول المرأة المصرية في القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، من خلال إدماجها في المنظومة المصرفية الرسمية.

كما يسعى إلى رفع الوعي المالي ونشر الثقافة المالية، ومحاربة الأمية الرقمية، وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية. يتم ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

كيف يعمل برنامج “تحويشة”

برنامج "تحويشة" يعد تطورًا حديثًا لآلية عمل مجموعات الادخار التقليدية التي كانت تجمع الأموال أسبوعيًا في صندوق مشترك. الآن، يتم تنفيذ هذه العملية بشكل رقمي عبر تطبيق "تحويشة"، الذي يحل محل صندوق الادخار الحديدي التقليدي في القرى والنجوع.

قام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزويدهن بهواتف ذكية محمّلة بتطبيق "تحويشة". يتم إنشاء مجموعات من السيدات عبر التطبيق، حيث يشترك أفراد كل مجموعة في حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة "ميزة" للدفع الإلكتروني.

التكامل بين البرامج

الدمج بين برنامج "تكافل وكرامة" و"تحويشة" يعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بتقديم حلول شاملة تدعم الأسر في جميع جوانب حياتهم، وتعزز قدرتهم على تحقيق الاستقلال المالي.