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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الفائزين بمسابقة البرمجة الهيكيلة لأفضل مشروع لطلاب الفرقة الأولى بحاسبات عين شمس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس مسابقة مادة البرمجة الهيكلية لأفضل مشروع لطلاب الفرقة الأولى وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ، أ.د. هاله مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وإشراف أ.د. زكى طه وأساتذة المادة د. سلسبيل أمين ود. نجلاء فتحي
حيث قامت أ.د. نجوى بدر وأ.د. هاله مشير بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وقد تنافس أحد عشر فريقًا على المراكز الأولى وتم تسليم شهادات تقدير وجوائز رمزية للطلبة المشاركين، قسمت المسابقة لفئتين فئة البرامج systems، وفئة الالعاب games
- فاز بالمركز الأول بفئة ال games مشروعين مناصفة
فريق Gen_104 واسم اللعبة
The Lost Relics
Team Gen_104
Game: The Lost Relics
Members:
عبدالعزيز عادل
عثمان ناصر
سلمى فوزي
أمنية محمد
أميرة علي السيد
ساره عماد
عبدالله احمد
و فريق Gen_59 واسم اللعبة
Team Gen_59
Game: Icy Tower
Members:
مصطفى عبده عبدالباقي
حبيبة حاتم
أبانوب نصيف
جنا محمد
أحمد عصام
حسين يحيى
سلمى عبدالفتاح
وأيضًا فاز بالمركز الأول في فئة ال systems فريق Gen52
Team_Gen52
System: Hotel Reservation
Members:
يوسف عباس
مصطفى مرتضى
عمر كرم
خطاب عبدالمنعم
محمود شريف
روان علي
رؤى طه