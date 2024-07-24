عضو نقابة السياحيين: مدينة العلمين الجديدة تتميز بأجوائها الجميلة والمتكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 12:32 مساءً - قال شادي البيلي، عضو نقابة السياحيين والخبير السياحي، إن مدينة العلمين الجديدة تتميز بأجوائها الجميلة والمتكاملة، مشيرًا إلى أن المدينة كانت قبل المهرجان مجرد أبراج، لكنها تحولت بعد المهرجان إلى مدينة ساحلية بمواصفات عالمية.

وأضاف البيلي، خلال لقائه ببرنامج "من العلمين"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي يحيى، والمذاع على قناة "on"، أن مدينة العلمين تعد بوابة مصر نحو العالمية، حيث غيرت مفهوم السياحة الشاطئية، كما تتميز المدينة بالفعاليات المتنوعة والتسويق الجذاب والفخامة والحداثة، وتجمع بين جمال الطقس والخدمات المميزة التي تقدمها الدولة في هذه المدينة.

وأكد "البيلي" أن مهرجان العلمين يشهد حضورًا كبيرًا من السياح الأجانب والعرب، ومن المتوقع أن تستقبل المدينة أعدادًا أكبر من الزوار هذا العام بفضل التجهيزات الضخمة التي تشهدها، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة متميزة في الدول العربية والعالمية، وأن مدينة العلمين أصبحت جزءًا من هذا التألق بفضل تاريخها وجمال طقسها.