وزير الإسكان يتفقد اللمسات النهائية لتشطيب وحدات الحى اللاتينى بـ"العلمين الجديدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 01:29 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالحى اللاتينى، بمدينة العلمين الجديدة، تمهيداً لبدء تسليمها للحاجزين، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب الوزير.

ووجه الوزير إنذارا شديد اللهجة لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، وكلف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، بمتابعة العمل على مدار الـ24 ساعة، وسرعة إنهاء اللمسات الأخيرة لتشطيب العمارات السكنية التى سيتم تسليمها، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات، وسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، وزراعة أشجار مثمرة على جانبيها، ووضع لافتات ولوحات إرشادية بالموقع، ولوحات بأرقام العمارات.

كما شدد وزير الإسكان على ضرورة أن يكون مشروع الحى اللاتيني فى أبهى صورة، واختيار أفضل الشركات للتشغيل والصيانة، وتقسيم المشروع لمناطق يتم الانتهاء منها تباعاً بشكل كامل، وتكثيف أعداد العمالة، والعمل في ورديات على مدار الـ24 ساعة، وعدم التهاون مع أى تقصير.