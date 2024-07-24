القوات المسلحة تنظم مؤتمراً ومعرضاً لدعم التصنيع المحلى بالتعاون مع إتحاد الصناعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:25 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين الصناعات المحلية وترشيد الإستيراد من الخارج وانشاء غرفة للصناعات الدفاعية ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنظيم مؤتمرات ومعارض لإحتياجات القوات المسلحة من قطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للصناعات الدفاعية التى يتم تدبيرها من الخارج ، وذلك بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية وجهات التصنيع الحربى ومختلف الشركات الصناعية بهدف تعميق التصنيع الوطنى ، حيث قامت إدارة المركبات للقوات المسلحة بتنظيم مؤتمر ومعرض لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى .

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح / مـحمد أبو بكر مدير المركبات أكد خلالها حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة التأمين الفنى ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة فى مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى من قطع الغيار المختلفة .

ووجه المهندس / محمـد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة على تنظيم المؤتمر الذى يسهم فى تبادل الخبرات بين مختلف الكيانات الصناعية المشاركة والتعرف على كل ما هو جديد فى هذا المجال .

وألقى اللواء أ ح / محـمد عدلى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أكد فيها إهتمام القوات المسلحة بدعم الصناعة المحلية فى تصنيع مستلزمات التأمين الفنى وقطع الغيار بكفاءة عاليه تضاهى المنتجات العالمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة .

وأشار اللواء أح / مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعة المصرية من خلال تنمية الكفاءات البشرية وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى لزيادة معدلات النمو الإقتصادى وخفض الواردات .

وتضمنت الفعاليات جوله تفقدية للمعرض الذى يضم عدد من قطع الغيار والمستلزمات الفنية لادارة المركبات والتى يمكن إنتاجها محلياً لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطنى .

حضر المؤتمر أعضاء إتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلى الشركات الصناعية الوطنية .