وزير الأوقاف ينيب رئيس القطاع الديني في أداء خطبة الجمعة بمسجد الحسين

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أحمد جودة - القاهرة - أناب الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني في أداء خطبة الجمعة القادمة 26 يوليو 2024م بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: "مِنْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ الخَفِيَّةِ (1) صِلَةُ الرَّحِمِ باب عظيم مِنْ أَبْوَابِ الرِّزْقِ"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة يهدف إلى أن تكون قضية صلة الرحم مدخلًا يبيِّن لجمهور المسجد أبوابًا خفية يفتح الله بها أبواب الرزق الواسع.

وأضافت وزارة الأوقاف أن عناصر الخطبة تؤكد أن سعة الرزق الحلال مطلب شريف وغاية نبيلة، وأن صلة الرحم من أهم أسباب الرزق الخفية، وأن الإنسان ينال بصلة الرحم رزقي الدنيا والآخرة.