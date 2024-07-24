نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يضبط منشأة لإعادة تدوير المخلفات داخل الكتلة السكنية بكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبط المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم، خلال جولته بمركز ومدينة كرداسة، أحد المنشأت المخالفة " بير السلم " تقوم بفرز وإعادة تدوير مخلفات القمامة داخل الكتلة السكنية بمنطقة المنشية نطاق بمدينة كرداسة دون الحصول علي التراخيص والموافقات البيئية اللازمة مما يضر بصحة المواطنين ويعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وقد وجه المهندس عادل النجار بسرعة غلق المنشأة المخالفة ومراجعة وفحص الموقف القانونى الخاص بها من حيث مدى حصولها على كافة التراخيص اللازمه لمزاولة ذلك النشاط واشتراطات الحماية المدنية مع عرض تقرير شامل بشأنها والتحفظ علي المعدات الخاصه بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما كلف محافظ الجيزة مسئولي شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من حصوله علي خدمات المرافق بشكل رسمى وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانونى حياله حفاظًا علي المال العام.

ووجه المهندس عادل النجار رئيس مركز ومدينة كرداسة بشن حملات علي المنشأت المخالفة التى تزاول انشطة خطرة داخل الكتلة السكنية للتأكد من موقف التراخيص الحاصلة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

موجهًا كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم التهاون في التعامل مع الحالات المماثلة حفاظًا على السلامه العامة وتحقيق الانضباط.

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