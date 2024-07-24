مدبولي: تقرير شهري لتقييم أداء أي وزارة لمواجهة المشاكل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك متابعة شهرية للإنجازات التي تتم في أي وزارة، موضحًا أن التقرير الشهري لتقييم أداء أي وزارة لمواجهة المشاكل.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي للحكومة، إلى أننا سنستوفي ملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديد في أقرب وقت.

وأوضح رئيس الوزراء أن الزيارات الميدانية للحكومة ستكون جزء من الأجندة الأسبوعية لأي وزير.

وجدير بالذكر أن كلف رئيس الوزراء بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أي منطقة خضراء إلى منطقة تجارية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المدن الجديدة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات، مضيفًا أن الوزارة بالفعل نفذت وجار تنفيذ عدد من مشروعات التشجير والزراعة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فى المدن الجديدة.