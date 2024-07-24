«التعليم» توضح مواعيد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة المتداولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كل ما يثار حول مواعيد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة غير صحيح تماما، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد أي موعد بعد.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

وقالت الوزارة، إنه بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبا وطالبة بنسبة 7.57٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.