أول ظهور لمروان عطية لاعب الأهلى مع زوجته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:32 مساءً - ظهر مروان عطية لاعب فريق الاهلى مع زوجته قبل انطلاق حفل زفافه مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من مشاهير الكرة فى مصر.

وحرص مروان عطية على التجهيز قبل انطلاق حفل الزفاف بالاحتفال مع زملائه ومتابعة أخر الاستعدادات برفقة منظمى الحفل.

كان السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بسبب احتفاله بزفافه.

واحتفل مروان عطية قبل مواجهة الاهلى مع بيراميدز بالحنة فى مسقط رأسه بالبحيرة وسط أهله وأصدقاؤه في حين لم يحضر زملاؤه بالقلعة الحمراء لإنشغالهم بالاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وشارك مروان عطية فى مباراة الاهلى وبيراميدز وظهر بشكل متميز ليحصل على راحة من التدريبات وفقاً لإتفاقه مع المدرب السويسري لإتمام حفل زفافه الذى تعرض موعده مع مواعيد مباريات الفريق بسبب تعديل جدول الدوري لأكثر من مرة.