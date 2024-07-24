نتنياهو: نحمى أمريكا بمحاربة حماس وحزب الله والحوثيين وقتلنا 12 ألفا من حماس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:29 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه قام بزيارة إلى رفح الأسبوع الماضي، وسأل أحد العسكريين هناك: "كم قتلتم من حماس؟ قال 12 ألفا، وكم عدد المدنيين الذين قتلتوهم قال لا أحد لم نقتل مدنيين.. لهذا نحن نقوم باستهداف الإرهابيين وفعليا لم نقتل مدنيين، هل تعلمون لماذا؟ لأن إسرائيل تخرج الملايين بعيدا عن أماكن الخطر".

وأضاف نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي: "إذا كانت إسرائيل هدف، فإن أمريكا ستكون هدفا ضد الإرهاب، مثل أي دولة ديمقراطية، وأيادي الدولة اليهودية لن تقيّد أبدا، طالما تظل إسرائيل تدافع عن نفسها".

وتابع نتنياهو: "أصدقائي في الشرق الأوسط، إن إيران سبب كل الإرهاب والاضطرابات والفوضى والقتل هناك، وهذا ليس مفاجئا حينما أسسوا الجمهورية الإسلامية، فكانوا يقومون بتصدير الثورات الإسلامية إلى العالم كله".

وأكمل: "الوكلاء من بينهم حزب الله والحوثيين وحماس الأصعب في الشرق الأوسط، ونحن نحاول أن نكون أسوياء وإسرائيل تفعل ذلك، وفي طهران يرغبون قتل إسرائيل والقضاء عليها قبل أن يقضوا على أمريكا، لذلك تحارب إسرائيل حماس ونحن في الواقع نحارب إيران، أي العدو الأكبر لأمريكا ونحن نحمي كل مدينة أمريكية".