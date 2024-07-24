نشر حركة تنقلات قيادات وضباط الداخلية.. طارق محفوظ للقاهرة وسامح الحميلى للجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:25 مساءً - اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات وزارة الداخلية 2024 - 2025ـ والتي تضمنت حركة تنقلات ضباط الشرطة والترقيات العامة.

ويأتي ذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

كما يأتي ذلك إدراكا لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي، وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة، وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات، للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز.

• مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والوظيفى ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطى المُحترف.

وشملت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2024 تعيين كل من:

• لواء محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

• لواء خالد عبدالحميد السيد متولى – مساعد الوزير لقطاع الأمن.

• لواء عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

• لواء محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

• لواء مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

• لواء طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

• لواء سامح قايد محمود الحميلى – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.

• لواء عبدالوهاب عبد الرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

• لواء منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

• لواء عمر حلمى محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى.

• لواء محمد أبو الليل أمين محمد – مدير أمن أسوان.

• لواء حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية.

• لواء صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج.

• لواء أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور.

• لواء محمد عبدالوهاب سليمان راضى – مدير أمن شمال سيناء.

• لواء حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية.

• لواء حسن عبدالعزيز عبد الله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر.

• لواء عمرو رؤوف زكى عبدالرازق – مدير أمن الشرقية.

• لواء عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية.

• لواء حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح.

• لواء مصطفى إبراهيم السيد أبو السعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

• لواء محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة.

• لواء تامر حسن على الموافى– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.