نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين 29 يوليو.. يوم تضامني مع الصحفيين المحبوسين واعتصام رمزي بالنقابة بعد تصاعد عمليات القبض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، يومًا تضامنيًا مع الزملاء الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا، وغير نقابي، وذلك يوم الإثنين المقبل، الموافق 29 يوليو 2024م، الساعة 6 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

ويتضمن اليوم مؤتمرًا صحفيًا، لعرض آخر مستجدات عودة حالات القبض على الصحفيين، وعرض أوضاع الصحفيين المحبوسين، ويختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين تضامنًا مع الزملاء الصحفيين، وذلك بحضور عددٍ من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفيين، وسجناء الرأي.

يأتي ذلك على خلفية عودة حالات القبض على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، التي استهدفت الزملاء ياسر أبو العلا وزوجته، وخالد ممدوح، وأخيرًا رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي صدر قرار حبسه من نيابة أمن الدولة قبل قليل.

وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتطالب بوقف الحملة الأمنية، التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي، وتشدد على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، والنقابية في مواجهة هذه الحملة.