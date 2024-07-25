مهرجان العلمين يتحدى عشاق السرعة والمغامرة فى سباق السيارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 12:32 صباحاً - فى مهرجان العلمين الجديدة 2024 تجتمع الإثارة والمتعة بلا حدود في فعاليات الـ Motorsports التي ستُقام يوم 10 أغسطس. ويتطلع عشاق السرعة والمغامرة ليوم مليء بالأدرينالين واللحظات اللا تُنسى، في سباق السيارات المرتقب.

وتقام الفاعلية الرياضية تحت شعار "rev it up"، وهي سباقات حقيقية لن تُنسى، حيث يُمكن لعشاق هذه المغامرات الاستمتاع بصوت المحركات وهي تعلو ببراعة.

ويمكن الانضمام إلي الفاعلية المثيرة في هذا اليوم المميز حيث أن التذاكر متاحة الآن على موقع تذكرتي: https://tazkarti.com/#/events/category

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.