عاجل - ظواهر جوية مفاجئة.. تحذير جديد من "الأرصاد" لسكان هذه المناطق (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - ظواهر جوية مفاجئة.. تحذير جديد من "الأرصاد" لسكان هذه المناطق.. لا يزال الطقس المتقلب يسيطر على عدة أماكن متفرقة من البلاد، وهناك تحذيرات تطلقها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الموجة شديدة الحرارة التي تضرب معظم الأنحاء.

تحذير جديد أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، والذي يتفاوت ما بين ذروة الحرارة في عدد من المناطق والتي تصحبها رطوبة عالية، بينما تضرب الأمطار أماكن أخرى، فما هي هذه المناطق؟

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

"استمرار الموجة شديدة الحرارة الرطبة على أغلب الأنحاء"، هكذا كشفت الأرصاد عن طقس الساعات القادمة، حيث حددت 6 مناطق، منها ثلاث تشهد ذروة الحرارة، والأخرى تشهد سقوط أمطار رعدية، وهي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة

تتراوح مابين (38 -39 ) درجة

مناطق الجنوب

وتسجل مناطق الجنوب على مناطق الجـنوب مابـين (42 -44) درجة.

سقوط أمطار رعدية على 3 مناطق

أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين:

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وحذرت الأرصاد في آخر بياناتها أيضا من شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.