وزيرا التنمية المحلية والإسكان يستعرضان التحضيرات لاستضافة مصر المنتدي الحضرى العالمى”WUF12” وملفات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 10:28 صباحاً - التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة .

وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين وعلي رأسها التحضير والإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، نوفمبر 2024 وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

واستعرضت الدكتورة منال عوض والمهندس شريف الشربيني الخطوات والإجراءات الهامة التي تمت بالتنسيق بين الوزارتين ونتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت مع مسئولي الهابيتات والشركة المنظمة للمنتدي والوزارات والجهات المصرية المعنية .

وتم الاتفاق علي استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير كل سبل إنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة التطورات الخاصة باستضافة مصر للمنتدي القادم .

كما تطرق اللقاء كذلك إلي متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي يتم تنفيذها بالمناطق الريفية بالمحافظات.

كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يتولي تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظات أسوان والأقصر وأسيوط وبني سويف والفيوم والقليوبية والغربية وكفر الشيخ ودمياط ، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء

في بعض المحافظات والتي يتم تنفيذها من خلال أجهزة التعمير التابعة لوزارة الإسكان .

كما ناقش الوزيرين الاستعدادت الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتنسيق الجاري بين الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص توفير الأراضي المطلوبة لمحطات المعالجة والرفع حيث تم توفير حوالي ٤٠٠ قطعة أرض حتي الان لصالح الهيئة وجاري استكمال باقي قطع الأراضي المطلوبة .