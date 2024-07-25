نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- محافظة القاهرة تعلن تعديل تعريفة الركوب تماشيًا مع زيادة أسعار الوقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة القاهرة اليوم عن تعديل تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل العامة، بما في ذلك السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسي الأبيض، وذلك استجابةً لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

يهدف التعديل إلى مراعاة الأسعار العالمية وتلبية احتياجات المواطنين والسائقين.

تفاصيل التعديلات الجديدة

تعريفة الركوب

تم تعديل تعريفة الركوب في مواقف السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسي الأبيض بحيث تحقق توازنًا بين مصلحة المواطنين والسائقين.

تم تحديد الأسعار الجديدة بناءً على مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، مع الأخذ في الاعتبار التناسق مع المحافظات المجاورة لتفادي التباين بين التعريفات المختلفة.

الإجراءات التنفيذية

نشر الأسعار الجديدة

تم وضع البنرات والملصقات التي تعرض الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بشكل واضح.

التنسيق والتفتيش

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارات السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية على وسائل النقل، وضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة.

يجب وضع الملصقات الخاصة بالأسعار الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لوسائل النقل العامة.

الرقابة على محطات الوقود

حملات التموين

شدد المحافظ على مديرية التموين بزيادة الحملات الرقابية على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين.

خدمات الشكاوى والطوارئ

غرفة العمليات: يعمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة لمتابعة الوضع وضمان استجابة سريعة لأي شكاوى.

الأرقام الساخنة: خصصت المحافظة رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أهمية هذه الخطوات

يأتي تعديل تعريفة الركوب في إطار جهود محافظة القاهرة لضمان توازن الأسعار وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المواطنين والسائقين، وضمان سير العملية بشكل منظم ومستدام.