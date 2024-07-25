نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيحات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس وتوقعات التغيرات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة لليوم الخميس.

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك شائعات متداولة حول احتمال تعرض مصر لتسونامي ليست سوى معلومات غير صحيحة.

حالة البحر المتوسط

أوضحت غانم أن البحر المتوسط يشهد اليوم حالة معتدلة، مما يجعله مناسبًا لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

لم تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية أي تحذيرات بشأن ارتفاع أمواج البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، وهو ما يدل على استقرار الحالة البحرية.

توقعات الطقس

أكدت غانم أن اليوم يمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الجمعة، مع استمرار هذا الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة.

تتوقع الهيئة أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات.

النشاط الرياحي وتأثيره على البحر

أشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح على البحر المتوسط بداية من يوم الجمعة حتى صباح يوم الأحد، مع سرعات تتراوح بين 40 و60 كم في الساعة.

هذا النشاط قد يؤدي إلى ارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى مستويات تتراوح بين 2 إلى 3.5 متر.