برلمانية: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 12:31 مساءً - قالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء المكتسبات التي حصدتها خلال السنوات الأخيرة؛ فنجحت في تولي المناصب القيادية الهامةوباتت في دائرة صناع القرار، ولم يقتصر دورها على الجانب الاجتماعي، وذلك إيمانا بدورها في قيادة الوطن مثلما تقود الأسرة.

وأضافت "هلالي"، أن الدولة نجحت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق التمكين والحماية منها الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، ولعل أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تهدف إلى إدماج احتياجات نساء مصر في جميع الأطر السياسية والتشريعية، بدءا من الدستور والقوانين، بالإضافة إلى تولي المرأة مناصب سياسية لم تكن حافظت علي توليها من قبل وكسر الحواجز الزجاجية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرأة والرجل في الهيئات الحكومية والقضائية المختلفة.

تنمية المهارات الرياضية للفتيات

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الشباب والرياضة لعبت دورا كبيرا في تنمية المهارات الرياضية للفتيات، مشيدة بتنظيم الوزارة فعاليات ملتقى فتيات الصعيد، تحت شعار "صوتهن.. قوة"، لإلقاء الضوء علي إنجازات المرأة في كافة المجالات.

وتابعت كما يؤكد أيضا على جهود الدولة في تمكينهن بمختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية، والقضاء على أغلب المشاكل المجتمعية التي كانت تمثل عائقاأمام الفتيات للانطلاق نحو المجالات المختلفة سواء في سوق العمل أو ممارسة الألعاب الرياضية التي كانت تقتصر على الرجال فقط.

ملف تمكين المرأة

وأوضحت النائبة دينا هلالي: أن الدولة منحت الفتيات خاصة في قرى صعيد مصر الفرصة للاندماج المجتمعي والمشاركة في كافة الأنشطة، التي انحصرت على فتيات المدن، فقد ترجمت الدولة مبادئ المساواة وعدم التمييز بسبب النوع، وهذا ما كنا نسعى إليه منذ سنوات، لافتة إلى أن هذه الطفرة التي تحققت في ملف تمكين المرأة سنجني ثمارها قريبا، بإعداد جيل قوي قادر على تمثيل اسم مصر في كافة البطولات الدولية.