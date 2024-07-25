حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 01:28 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تستمر موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد اليوم الخميس ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، ومائل للحرارة رطب ليلًا، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف.

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة ومناطق هطول الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن موعد انكسار الموجة الحارة من المتوقع أن يكون من يوم الجمعة المقبلة 26 يوليو الجاري حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات على المناطق الشمالية من البلاد، وذلك بعد فترة الموجة الشديدة الحرارة التي شهدتها الأيام السابقة.

حالة الطقس نهارًا وليلًا

وتسود أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما ستكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلًا، كما ستشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية خفيفة صباحًا، لذا تنصح الأرصاد المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والابتعاد عن المناطق المكشوفة خلال فترات الرياح القوية.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد من وجود اضطراب في الملاحة البحرية حيث سيشهد البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية من الجمعة 26 يوليو إلى الأحد 28 يوليو، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 60 كم/ساعة، وسيرتفع ارتفاع الأمواج ليصل إلى 2 إلى 3.5 متر.

أماكن هطول الأمطار ونشاط الرياح

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أبو سمبل، أسوان، حلايب، وشلاتين من الخميس 25 يوليو إلى الإثنين 29 من الشهر ذاته.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 39 درجة، الصغرى 26 درجة.الإسكندرية: العظمى 33 درجة، الصغرى 25 درجة.مطروح: العظمى 31 درجة، الصغرى 25 درجة.سوهاج: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة.قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 29 درجة.أسوان: العظمى 45 درجة، الصغرى 30 درجة.