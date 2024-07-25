الشركة المتحدة: إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على إحدى فرق برنامج «كابيتانو مصر»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 01:29 مساءً - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق اسم اللاعب الراحل "أحمد رفعت" على إحدى فرق برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث والمقرر انطلاق مرحلة الاختبارات له قريبا في محافظات مصر.

على أن تكون بداية مرحلة الاختبارات للبرنامج في موسمه الثالث من محافظة "كفر الشيخ" مسقط رأس اللاعب الراحل "أحمد رفعت"؛ مع تخصيص جائزة باسم اللاعب الراحل في مركز "الجناح الأيسر".

جدير بالذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقدم البرنامج عدد من اللاعبين المتميزين والذين انضم عدد منهم لأندية الزمالك والإسماعيلي وزد وجار الإعلان عن الأندية الأخرى التي تعاقدت مع لاعبي "كابينو مصر" والذين يشاهد عدد منهم للمعايشة في أندية أسبانية.