لتبادل الخبرات.. أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من سفارة دولة قطر بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 02:26 مساءً - استقبلت أكاديمية الشرطة العقيد على الكوارى "الملحق الشرطى بسفارة دولة قطر بالقاهرة" والوفد المرافق لسيادته لأكاديمية الشرطة ، للتعرف على المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل أكاديمية الشرطة وكيفية إعداد ضابط شرطة عصرى قادر على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة وفاعلية.

حيث كان فى إستقبال الوفد الزائر عدد من قيادات وضباط الأكاديمية، وتم الترحيب بهم ونقل تحيات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، الذى يولى فعاليات مثل تلك الزيارات إهتماماً بالغاً، مؤكداً حرصه على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية بمختلف الدول وكذا أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك ، لاسيما تبادل الخبرات العملية والتعرف على القدرات التعليمية والتثقيفية والتدريبية التي توليها أكاديمية الشرطة للطلبة والطالبات الدارسين بكلية الشرطة وكذا الضباط المتدربين بمختلف كيانات الأكاديمية المعنية لإكسابهم المهارات بأسلوب علمى ومتطور.

وقد بدأت فعاليات الزيارة بمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية، للتعرف على الإمكانيات اللوجيستية ودور المركز فى تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية ودول الكومنولث.. كما تم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجوانب المختلفة لأنشطة الأكاديمية فى سبيل إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريب الضباط بمختلف القطاعات للنهوض برسالتهم السامية .. فى إطار الإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

أعقب ذلك جولة بمجمع ميادين التدريب القتالى بكلية الشرطة تضمنت إستعراض الإمكانيات اللوجيستية والتعليمية والتدريبية ، بالإضافة إلى جولة بمشاهدة عروض مميزة لكتائب الخيالة.

كما توجه الوفد الزائر للمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية .. حيث تم إستعراض دور الكلية فى تدريب الكوادر الأمنية ودور المركز فى تنمية وصقل المهارات العلمية والبدنية والمهارية للكوادر الشرطية المصرية ومن الدول الإفريقية والأجنبية من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة لتنمية قدراتهم تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الإضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

وعقب الجولة إنتقل أعضاء الوفد لقاعة الإجتماعات بالمركز لعقد جلسة مناقشات حول كيفية الإستفادة من الخبرات التدريبية داخل أكاديمية الشرطة.

ومن جانبهم توجه أعضاء الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية مُعربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الإستقبال، وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجال الشرطة ليكونوا مؤهلين لأداء رسالتهم بكفاءة وإقتدار.