نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح الأزهر بمعرض الكتاب يشارك جمهور المعرض فرحته بـ«اليوم القومي لمحافظة الإسكندرية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك «جناح الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب»، اليوم الخميس، جمهور معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الاحتفال باليوم القومي لمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي أُقيمت في عدد من أركانه، حيث تم توزيع الأعلام المصرية وشعار المحافظة والهدايا على زوار الجناح، كما نظم الجناح ورشًا فنية تسلط الضوء على هذه المناسبة من خلال المجسمات والرسومات وورش الحكي.

وعقدت معلمات رياض الأطفال بالأزهر بالتعاون مع مجلة نور «ورشة حكي» بعنوان: «معالم الإسكندرية» تناولت خلالها أهم المعالم التاريخية والحديثة للمحافظة، بهدف تعزيز قيمة الانتماء للوطن، كما شملت الورشة أنشطة فنية تمثلت في رسم الأعلام المصرية على وجوه الأطفال، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن تاريخ الإسكندرية كواحدة من أهم محافظات مصر.

ويتضمن جناح الأزهر هذا العام سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.