نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تنشر فيديو إرشادي حول اختبارات القدرات للثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام 2023/2024.

وفي هذا الإطار، أعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو توضيحي يتضمن أسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية التسجيل، لافتًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو

من خلال الرابط التالي:

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2023/2024 لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025،

تشمل الآتي:



* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا).

* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا.. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا.. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).