رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024.. خطوات الحجز وموعد الاختبارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 03:35 مساءً - يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024، الذي يؤهلهم لدخول كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الموسيقية للعام الدراسي الجديد 20242025، ترقبًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة والتقدم للكلية المناسبة للمجموع الكلي بحسب تنسيق الجامعات 2025 المرتقب الإعلان عنه في شهر سبتمبر. وعبر دوت الخليج ننشر خطوات حجز موعد على رابط تسجيل قدرات الثانوية العامة 2024، وموعد انعقاد الاختبارات في الكليات.

رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024

فتح موقع التنسيق الإلكتروني رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024، لمنح الطلاب فرصة الحجز في الاختبار، وهو اختبار ضروري واستباقي لابد أن يخضع له الطلاب الراغبين في الإلتحاق بإحدى الكليات التالية:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية.

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية.

ويكون اختبار القدرات عبارة عن مجموعة من الأسئلة النظرية والاختبارات العملية التي تحددها كل كلية على حدا بحسب المتطلبات والمهارات التي يجب أن تتوافر في كل طالب يلتحق بها، وفي المجمل تقيس اختبارات القدرات، قدرة الطالب على الفهم والاستدلال والتمكن من المهارات الرياضية اللازمة للتعامل مع مجالات الكليات المختلفة.

رابط تسجيل اختبار القدرات 2024

ويمكن للطالب الدخول مباشرة الآن على رابط تسجيل اختبار القدرات 2024، وتسجيل استمارة الحجز بالخطوات التي يوضحها القاهرة 24 كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هــــنــــا. اختيار نوع الشهادة الثانوية "شهادة الثانوية العامة نظام عام واحد حديث"ادخال رقم الجلوسإدخال الرقم القومينسخ الرمز الموجود في الصورة.الضغط على دخول.اختيار التسجيل في امتحانات القدرات.تحديد الكلية التي يريد الطالب التسجيل بها.دفع قيمة الاختبار إلكترونيًا.طباعة الاستمارة.التقدم لامتحان القدرات في المواعيد المحددة لك.

ويتم إتاحة رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024 لطلاب المدارس الثانوية العامة نظام العام الواحد حديث ومدارس النيل وستيم والبعثة المصرية بالسودان، في الفترة من يوم الخميس الموافق 25/ 7 /2024 حتى يوم الخميس الموافق 8/ 8 /2024، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2024.

رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024

رسوم اختبار القدرات 2024

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس الجنة العليا للامتحانات القدرات، إن رسوم اختبار القدرات 2024 ثابتة ولن تشهد تغيرًا هذا العام، إذ تبلغ قيمة الرسوم لإختبار الكلية الواحدة كما هي في العام الماضي 650 جنيها، مشيرًا إلى تفاصيل الاختبار وطريقة أدائه والعدد المسموح قبوله هذا العام في حوار خاص للقاهرة 24 يمكنك الاطلاع عليه من هــــــنــــــا.

رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024

موعد اختبارات القدرات 2024

تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد اختبارات القدرات 2024 وفقًا لكل كلية على حدا، حيث يتاح للطلاب الحجز الإلكتروني حتى يوم 8 أغسطس القادم، وتعلن كل كلية عن موعد إجراء الاختبار داخل مبنى الكلية لمدة يوم واحد، بينما اختبار قدرات كليات التربية الرياضية يستمر لمدة يومين متتاليين.

ويجب على الطالب بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني على رابط تسجيل اختبار قدرات الثانوية العامة 2024، أن يقوم بطباعة الإيصال، والذي يشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.