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عدالة اجتماعية ودعم الأكثر احتياجا.. التضامن والتحالف الوطني وحياة كريمة والهلال الأحمر يطلقون حملات تنموية شاملة باسم «ايد واحدة»

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 03:36 مساءً - أعلن التحالف الوطني للعمل التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان «ايد واحدة»، اعتبارا من السبت القادم لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.

وتهدف لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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