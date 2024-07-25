تعرف على إنجازات التحالف الوطني في محافظات الفيوم والجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 04:33 مساءً - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية الأورمان بمجموعة من الإنجازات الجديدة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.



محافظة الفيوم

مشروع توصيل مياه الشرب: تم الانتهاء من توصيل 300 وصلة مياه جديدة لعدد 300 أسرة في القرى التالية: الروبيات، المظاطلي، الجمال، عفيفي، الروضة بمركز طامية. يأتي هذا المشروع في إطار سعي التحالف الوطني لتوفير المياه النظيفة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.



محافظة الجيزة

مشروع توصيل مياه الشرب: تم الانتهاء من توصيل 300 وصلة مياه جديدة لعدد 300 أسرة في القرى التالية: طمها، برويش، العطف بمركز العياط. يساهم هذا المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير المياه النظيفة للسكان.

مشروع معرض الملابس

نظمت الجمعية معرضًا كبيرًا للملابس بمركز كرداسة، استفاد منه حوالي 700 أسرة. يهدف هذا المشروع إلى توفير الملابس المناسبة للأسر الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

بهذه الإنجازات، يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامها بدعم المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.