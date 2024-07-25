أبطال مصر في الأولمبياد.. يوسف طلبة يحقق المركز الـ 61 بمنافسات التصنيف للقوس والسهم بأولمبياد باريس

بتلك النتيجة يكون يوسف طلبة تراجع نقطتين عن رقمه في أولمبياد طوكيو.

وتقام الدورة الأولمبية بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 05:30 مساءً - احتل يوسف طلبة لاعب منتخب القوس والسهم المركز الـ61 من فى منافسات جولة التصنيف فى الشوط الاول فى منافسات القوس والسهم فى اولمبياد باريس 2024.

نتيجة اللاعب المصري يوسف طلبه فى أولمبياد باريس نتيجة اللاعب المصري يوسف طلبه فى أولمبياد باريس

نتيجة اللاعب المصري يوسف طلبه فى أولمبياد باريس نتيجة اللاعب المصري يوسف طلبه فى أولمبياد باريس

هذا وسبق واحتلت جنى على لاعبة منتخب مصر للقوس والسهم المركز 63 برصيد 573 نقطة في منافسات المرحلة الترتيبية لمنافسات السيدات بأولمبياد باريس التي تقام في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن تواجه جنى على نظيرتها نام سوهيان لاعبة كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني بجولة التصنيف، في منافسات الدور المقبل، يوم 31 يوليو الجارى.

ووصلت البعثة المصرية إلى باريس استعدادا إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الرسمى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبيب البعثة أحمد مسعد والدكتور زكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس.

وضمت قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد ومن الرماية اللاعبين ريماس خليل وعمر هشام فيما وصلت باقي بعثات المنتخبات المصرية على دفعات خلال الأيام الماضية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.