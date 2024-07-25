مساعد وزير البترول: دعم المحروقات يصل إلى مليار جنيه يوميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 05:30 مساءً - قال خالد عثمان مساعد وزير البترول لشؤون التجارة الداخلية، إن مصر الأقل سعرا بين دول المنطقة بالنسبة لأسعار البنزين والسولار، مشيرا إلى أن الأحداث العالمية تسببت في زيادة تكلفة المنتجات البترولية.

أضاف مساعد وزير البترول، في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، أن الدول المجاورة تبيع لتر السولار بنحو 35 – 40 جنيها، والسعر العالمي 34 جنيها، مؤكدا أن دعم المحروقات المقدمة إلى قطاع الكهرباء يصل إلى مليار جنيه يوميًا.

أشار الى أن سعر الصرف وسعر خام برنت سببان رئيسيان في ارتفاع سعر وتكلفة إنتاج المواد البترولية بنسبة تصل إلى 80 % من تكلفة انتاج المواد البترولية، فضلا عن خدمات الشحن التي تأثرت بشكل كبير نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.