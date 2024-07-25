عودة حركة الملاحة النهرية فى بحيرة ناصر بأسوان بعد استقرار الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 06:36 مساءً - استمرت حركة الملاحة النهرية فى مجرى بحيرة ناصر إلى طبيعتها عقب استقرار الأحوال الجوية داخل مدينة أبو سمبل السياحية بشكل كامل، حيث كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس المدينة سيد سعدى، بالمتابعة الميدانية بالتعاون مع الآثار لتنظيم حركة دخول وخروج الأفواج السياحية الوافدة لزيارة معبدى رمسيس الثانى، مع مواصلة رفع أي آثار من تداعيات العاصفة الترابية وتقلبات الطقس التى شهدتها المدينة أمس الأول، سواء الأشجار أو الأعمدة التى تعرضت للسقوط دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح لإظهار الوجه الحضارى والجمالى للمدينة.

وأوضح محافظ أسوان في تصريحات صحفية، أنه بالتنسيق بين إدارة المرور والوحدة المحلية، تم إعادة فتح الحركة المرورية على طريق أسوان / أبو سمبل البرى، وهو الذى تكامل مع استئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى بحيرة ناصر، فضلاً عن انتظام تشغيل كافة المرافق الخدمية من مياه الشرب والكهرباء على الوجه الأكمل.