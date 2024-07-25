وزير الأوقاف ينيب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بافتتاح مسجد عباد الرحمن بالعاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - أناب الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ صبري ياسين عيد دويدار مسئول التواصل السياسي والمجتمعي بوزارة الأوقاف في افتتاح مسجد عباد الرحمن الكائن بزهرة العاصمة الإدارية الجديدة بسكن العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بمديرية أوقاف القاهرة.

ويؤدي خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "مِنْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ الخَفِيَّةِ (1) صِلَةُ الرَّحِمِ باب عظيم مِنْ أَبْوَابِ الرِّزْقِ".

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت في وقت لاحق أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة يهدف إلى أن تكون قضية صلة الرحم مدخلًا يبيِّن لجمهور المسجد أبوابًا خفية يفتح الله بها أبواب الرزق الواسع.

وأضافت وزارة الأوقاف أن عناصر الخطبة تؤكد أن سعة الرزق الحلال مطلب شريف وغاية نبيلة، وأن صلة الرحم من أهم أسباب الرزق الخفية، وأن الإنسان ينال بصلة الرحم رزقي الدنيا والآخرة.