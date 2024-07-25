رئيس الاتحاد العربى للنقل لـ "إكسترا نيوز": بدء تشغيل خدمة جديدة لزوار مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 07:33 مساءً - قال اللواء مهندس حسن الليثي، رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، إن أهمية فكرة نقل زوار مدينة العلمين من القاهرة هي مشاركة وزارة النقل في الأحداث الثقافية والفنية الهامة، مثل مهرجان العلمين كحدث يقام سنويًا، لافتًا إلى أن وزارة النقل كلفت شركة الاتحاد العربي بتسيير خطوط لمدينة العلمين.

وأضاف الليثي، في حواره مع مراسل قناة «إكسترا نيوز» من عدلي منصور، أن أول ميعاد ينطلق فيه الأتوبيس هو الساعة السابعة صباحًا ويعود في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك لمن يريد زيارة اليوم الواحد لزيارة الشاطئ العام والمشاركة في بعض الأنشطة والفعاليات، والميعاد الثاني الساعة الرابعة مساءً والعودة الساعة الثانية صباحًا وذلك لحضور الحفلات الغنائية والفنية.

وواصل رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»: «هذه المواعيد متفق عليها مع إدارة الشركة المتحدة، ومع زيادة عدد الركاب وزوار مدينة العلمين تقوم الشركة بزيادة مواعيد الرحلات والباصات المتجهة على حسب عدد المسافرين»، مؤكدًا أن هناك حجز إلكتروني لهذه الرحلات أو من خلال الخط الساخن لشركة الإتحاد العربي 19157 بالإضافة إلى مكاتب ومراكز الشركة.