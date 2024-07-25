اولمبياد باريس 2024 للجودو.. عبد الرحمن عبد الغنى يواجه بطل فرنسا فى دور الـ64 للجودو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 07:33 مساءً - أسفرت قرعة اولمبياد باريس 2024 للجودو، عن مواجهة بطلنا عبد الرحمن عبد الغنى فى دور الـ64 ضد لاعب فرنسا الفا عمرو ديالو.

تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.