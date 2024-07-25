لجنة الحكام: طاقم تحكيم فرنسى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى بالدورى غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 07:33 مساءً - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم فرنسى لادارة مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى غدا ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE".

وجاء طاقم التحكيم الاهلى والمصرى كالتالى :

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة ‏للدوري الممتاز.

كان الفريق قد حقق فوزًا مهمًّا في المباراة السابقة على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق وسام أبو علي.