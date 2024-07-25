أساطير الأهلى والزمالك بالفسفوري ومنتخب الأندية بالأحمر بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 08:30 مساءً - ارتدي أساطير الأهلى والزمالك القميص الفسفوري، يينما ارتدي منتخب الأندية اللون الأحمر، وحرص الفريقان على التقاط صورة تذكرية قبل بداية المباراة.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.

تُعد هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون معًا فى أجواء رياضية مميزة.