"تحت شعار لا للتعصب".. منتخب الأندية يتقدم على أساطير الأهلى والزمالك بهدفين في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 08:30 مساءً - أنهى منتخب الأندية المصرية الشوط الأول متقدما على أساطير الأهلى والزمالك بهدفين نظيفين، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على الملعب الخماسي المطل على البحر في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

افتتح عبد الستار صبري أهداف منتخب الأندية بهدف رائع بكعب القدم في شباك أمير عبد الحميد، وأضاف حسام حسن نجم المصري السابق الهدف الثاني بعد مرواغته لأحمد حسن ووضعها في شباك أمير عبد الحميد في آخر ثواني الشوط الأول، ليطلق سمير عثمان صافرته منهيا الشوط الأول.

وحاول أحمد حسن تعديل النتيجة لأساطير الأهلي والزمالك ولكن تألق محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق منعه من التهديف.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.

تُعد هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون معًا فى أجواء رياضية مميزة.