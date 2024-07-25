"كل الزوايا" يسلط الضوء على اطلاق اسم أحمد رفعت على أحد أندية "كابيتانو مصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 09:32 مساءً - اختارت الإعلامية سارة حازم طه، اللاعب الراحل أحمد رفعت شخصية الأسبوع في برنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون".

وأشادت "سارة"، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر على أحد أندية برنامج "كابيتانو مصر"، في موسمه الثالث وإطلاق الموسم الثالث للبرنامج من كفر الشيخ مسقط رأس اللاعب الراحل وتخصيص جائزة باسمه، موجهة الشكر للشركة المتحدة.

وقالت سارة، خلال برنامجها المُذاع على "أون"، إنه لهذا السبب اختار البرنامج أحمد رفعت شخصية الأسبوع في "كل الزوايا".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قررت إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على أحد فرق برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث المقرر انطلاق مرحلة الاختبارات له قريبًا بمحافظات مصر، على أن تكون بداية مرحلة الاختبارات للبرنامج في موسمه الثالث من كفر الشيخ مسقط رأس اللاعب مع تخصيص جائزة باسمه في مركز الجناح الأيسر.