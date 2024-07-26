عاجل- موعد صلاة الجمعة في مختلف المحافظات اليوم 26 يوليو 2024

أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة الجمعة في مختلف المحافظات اليوم

موعد صلاة الجمعة في مختلف المحافظات اليوم.. يحرص المسلمون على أداء صلاة الجمعة بانتظام، سعيًا لنيل فضلها الكبير ومحوًا للذنوب بين الجمعتين. لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة موعد صلاة الجمعة في مختلف المحافظات.

إعلان الهيئة العامة للمساحة لمواقيت الصلاة

و تقوم الهيئة العامة للمساحة بإعلان مواقيت الصلاة بشكل يومي، وتحديد موعد صلاة الجمعة في المحافظات. ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة، نوضح لكم موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 26 يوليو كما يلي:

مواقيت صلاة الجمعة اليوم في المحافظات



- القاهرة: الساعة 01:02 مساءً

- الجيزة: الساعة 01:02 مساءً

- العلمين: الساعة 01:11 مساءً

- الأقصر: الساعة 12:56 مساءً

- بورسعيد: الساعة 12:57 مساءً

- الإسكندرية: الساعة 01:07 مساءً

- العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 01:00 مساءً

- المنصورة: الساعة 01:01 مساءً

- الزقازيق: الساعة 01:01 مساءً

- بني سويف: الساعة 01:02 مساءً

- المنيا: الساعة 01:03 مساءً

- أسيوط: الساعة 01:02 مساءً

- سوهاج: الساعة 01:00 مساءً

- قنا: الساعة 12:56 مساءً

- أسوان: الساعة 12:55 مساءً

- سفاجا: الساعة 12:51 مساءً

- مطروح: الساعة 01:18 مساءً

- الفيوم: الساعة 01:03 مساءً

- مرسى علم: الساعة 12:47 مساءً