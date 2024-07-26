نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الهيئة العامة للمساحة على إعلان مواقيت الصلاة بشكل يومي، وتحديدًا موقع صلاة الجمعة في المحافظات، وتعد صلاة الجمعة من أكثر الصلوات التي يحرص المسلمون على أداءها، حرصا منهم على نيل فضلها الكبير وأمًلا في محو الذنوب بين الجمعتين، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المحافظات.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 26 يوليو وفق الموقع الرسمي وذلك في إطار الخدمات التي نستعرضها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، وتأتي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 01:02 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة: الساعة 01:02 مساء.

موعد صلاة الجمعة في العلمين: الساعة 01:11 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 12:56 مساء.

موعد صلاة الجمعة في بورسعيد: الساعة 12:57 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 01:07 مساء.

موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 01:00 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 01:01 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 01:01 مساء.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 01:02 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 01:03 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 01:02 مساء.