نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نتيجة الثانوية العامة 2024.. برقم الجلوس فور صدورها عبر موقع الوزارة (خطوات الحصول عليها) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024.. تصدرت أعلى محركات البحث على جوجل وأصبحت أكثر ما يشغل اهتمامات طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، مع بدءً العد التنازلى يزداد البحث حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة2024 ورابط نتيجة الثانوية العامة وخطوات الاستعلام عنها، وينتظر طلاب علمى وأدبى الإعلان عننتيجة الثانوية العامة 2024، بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة، وحتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية حول موعد اعلاننتيجة الثانوية العامة 2024، ومن المقرر أن يتم اعتمادها رسميًا والاعلان عنها خلال مؤتمرا صحفيًا (كما حدث خلال الأعوام السابقة).

نتيجة الثانوية العامة 2024.. آخر التطورات والتفاصيل

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تصحيح مواد الثانوية العامة تسير على قدم وساق وفق آليات الوزارة، مضيفة أن التصحيح يتم على مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى التصحيح، ثم عملية المراجعة بعد التصحيح الأولى؛ لضمان حصول الطلاب على حقوقهم.

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وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024، أن نتيجة الثانوية العامة ينتظر صدورها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وقد تكون خلال يومي 3 و4 أغسطس 2024.

نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024

ويرغب عدد كبير من المواطنين في الوقت الحالي في التعرف على موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة للادبي والعلمي باعتبار أنها من أهم الأمور التي بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة في انتظارها في الوقت الحالي بعد أن انهوا كل الامتحانات الخاصة بهم في خلال صباح اليوم السبت الموافق ليوم 20 يوليو 2024.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ومن خلال البحث المتكرر من العديد مند المواطنين في الوقت الحالي عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 للعلمي والادبي في خلال الاسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل لعام 2024، على أن يتم العمل على توفيرها لكل الطلاب من خلال الموقع الرسمي الخاص ببوابة الثانوية العامة ليتمكن كل المواطنين من التعرف عليها بكل سهولة، على أن يتم استخراجها في العام الحالي بشكل الكتروني في ظل التحول الرقمي لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

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استعلام نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن المقرر أن يتم العمل على استعلام نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال العمل على اتباع بعض الخطوات الالكترونية الهامة، والتي يتم العمل على التعرف من خلالها على الدرجات الخاصة بكل طلاب الثانوية العامة للعلمي والأدبي، على أن يتم ذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون ذلك من خلال العمل على اتباع كل ما يلي:

يتم تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة.

ومن ثم عليك تحديد العام الحالي 2024.

ومن ثم يتم الضغط على نتائج الطلاب.

وعليك ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وبعدها يتم الضغط على استعلام.

انتظر حتى تظهر لك النتائج فور إعلانها.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

وانتهى يوم السبت 20 يوليو 2024، الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك طبقًا للمواعيد المعلنة في جدول الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا، عقب انتهاء كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات إجابات الامتحانات.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تصحيح مواد الثانوية العامة تسير على قدم وساق وفق آليات الوزارة، مضيفة أن التصحيح يتم على مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى التصحيح، ثم عملية المراجعة بعد التصحيح الأولى؛ لضمان حصول الطلاب على حقوقهم.

اقرأ أيضًا.. أول شهر 8.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024، أن نتيجة الثانوية العامة ينتظر صدورها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وقد تكون خلال يومي 3 و4 أغسطس 2024.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

وأشارت وزارة التعليم إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2024 تمر بالعديد من المراحل قبل إعلانها للطلاب، وهي:

التصحيح رصد الدرجات المراجعة تجميع النتيجة عرض النتيجة على وزير التعليم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 إعلان النتيجة رسميًا للطلاب

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبي والعلمي، مطلع شهر أغسطس المقبل، عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2024 فور إعلانها رسميًا من خلال الدخول علي الرابط التالي: رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.

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طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

الخطوة الأولى: الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، مــن هــنــــــــا الخطوة الثانية: الضغط على الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة: اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024. الخطوة الرابعة: كتابة رقم جلوس الطالب. الخطوة الخامسة: الضغط على عرض النتيجة. الخطوة السادسة: تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024.

درجات المواد الأساسية في نتيجة الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة اللغة العربية 80 درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة مادة التاريخ 60 درجة مادة الجغرافيا 60 درجة مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة

درجات مواد قسم العلمي في نتيجة الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة الكيمياء 60 درجة مادة الفيزياء 60 درجة مادة الأحياء 60 درجة مادة الجيولوجيا 60 درجة مادة الهندسة الفرعية 30 درجة مادة التفاضل والتكامل 30 درجة مادة استاتيكا 30 درجة مادة ديناميكا 30 درجة

درجات المواد التي لا تضاف للمجموع بنتجية الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة التربية الدينية 25 درجة مادة التربية الوطنية 25 درجة مادة الاقتصاد والإحصاء 50 درجة



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