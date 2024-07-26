رابطة الأندية تكشف سبب إيقاف الشيبي 3 مباريات: ارتكب 3 أخطاء أمام الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 12:32 مساءً - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز حصل على العقوبة الأكبر من لجنة المسابقات لأنه ارتكب 3 أخطاء، وهى اللعب العنيف، وعدم الامتثال للطرد، ومحاولة الاعتداء على حسين الشحات لاعب الأهلى.

وأكد مسئولو رابطة الأندية أن اللعب العنيف عقوبته الإيقاف مباراتين، وعدم الامتثال عقوبته مباراة، ومحاولة الاعتداء عقوبته 3 مباريات، وهنا قررت الرابطة توقيع العقوبة الأكبر في كل هذه الحالات، وهي الإيقاف 3 مباريات لأنه لا يجوز جمع العقوبات بحسب اللائحة الحالية.

على صعيد متصل، قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية تحويل شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وأعضاء مجلس الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي للجنة الانضباط، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

وجاءت شكوى بيراميدز ضدّ إمام عاشور بداعي تحريض زميله حسين الشحات على عدم مصافحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد أداء النشيد الوطني، كما تمت شكوى خالد عبد الفتاح لجلوسه على مقاعد البدلاء بعد تلقيه البطاقة الحمراء وهو ما يخالف اللوائح، حيث كان يفترض أن يغادر الملعب.

وقام مسئولو بيراميدز بتوثيق كافة الشكاوى التي قدمت ضد اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الأهلي بالفيديو والصور.

وكانت رابطة الأندية قررت أيضاً تحويل ممدوح عيد رئيس بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري وأحمد الشناوي حارس المرمى ومروان حمدي وكريم حافظ ومحمود زلاكا ومحمود عبد العاطي لاعبى بيراميدز للجنة الانضباط.