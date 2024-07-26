وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان

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أحمد جودة - القاهرة - زار الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ كامل سميع الله رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان ومفتي الجمهورية، وذلك بمقر الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان.

تأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة وزير الأوقاف في أعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م، وبالتعاون مع مفتي جمهورية تتارستان.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، ودور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الثقافة الإسلامية في روسيا والعالم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا اللقاء فرصة طيبة لتبادل الأفكار والآراء حول القضايا التي تهم الشأن الإسلامي ووجه بإرسال العديد من الكتب والمكتبات إلى الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، كما وعد وزير الأوقاف بتسهيل اختيار أمهر الأساتذة في علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر للمساعدة في رسم المصحف في جمهورية تتارستان، وذلك بناء على طلب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان.

وأشاد رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان ومفتي الجمهورية بالجهود العلمية والدعوية لوزير الأوقاف موجهًا الشكر للحكومة المصرية ولوزارة الأوقاف على دعمها المستمر للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، والارتقاء بالحوار الإنساني وترسيخ قيم السلام.