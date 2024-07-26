وصول نادى الزمالك لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بدوري نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 08:26 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الجمعة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز دورى (NILE).

وكان الزمالك اختتم تدريباته بالأمس على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة بيراميدز.