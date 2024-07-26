تشكيل الزمالك أمام بيراميدز فى دوري نايل.. شلبى ومنسى فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 08:26 مساءً - أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز (دورىNILE).

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى الدورى

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة، حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز الصدارة برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 21.

تاريح لقاءات الزمالك وبيراميدز

والتقى الزمالك مع بيراميدز في 18 لقاءً ليكون اللقاء المقام حالياً رقم 19، حقق الفارس الأبيض 11 فوزاً مقابل فوزين لبيراميدز، و5 مباريات انتهت بالتعادل،وسجل الزمالك 30 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 16 هدفا في شباك الزمالك،وانتهت آخر مباراة بينهما بفوز الفارس الأبيض 4-3 بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل 3-3.